Milan davanti al bivio stagionale, la dirigenza a Milanello: "Uniti ci rialziamo"

VERSO INTER-MILAN

Il presidente Paolo Scaroni, l’ad Giorgio Furlani e i vertici dell’area tecnica Paolo Maldini e Ricky Massara vicini alla squadra nel momento più difficile. Pioli senza Bennacer e Tomori

"Uniti ci rialziamo". Nel momento più difficile del Milan di Stefano Pioli, che in un gennaio disastroso ha detto addio nell'ordine a Coppa Italia, Supercoppa e scudetto ed è reduce dai cinque schiaffi a domicilio dal Sassuolo, a Milanello il mondo rossonero si compatta, con tutti gli stati generali del club che alla vigilia di un derby che pesa come un macigno sono scesi al campo per mostrare la loro vicinanza, anche fisica, ai giocatori e all'allenatore. "Uniti ci rialziamo", il senso del discorso fatto da Scaroni alla squadra secondo La Gazzetta dello Sport: "Abbiamo grande fiducia in voi. Vi siamo talmente vicini che vorremmo essere in campo con voi", le parole del presidente prima del pranzo con tutta la squadra, l’ad Giorgio Furlani e i vertici dell’area tecnica Paolo Maldini e Ricky Massara.

Il modo migliore per prepararsi alla grande sfida con l'Inter, quella che può restituire slancio oppure affossare definitivamente l’umore e allontanare pericolosamente la qualificazione alla prossima Champions, con il carico di milioni che porta in cassa. Gli stati generali rossoneri riuniti a Milanello hanno voluto essere un invito alla positività in un momento difficile, la stessa positività su cui ha insistito anche Pioli, che ne avrà particolare bisogno per scegliere il miglior 11 da schierare domenica sera.

I concetti su cui il tecnico sta lavorando in questi giorni sono chiari, più copertura del centrocampo, terzini più bloccati e attenzione per prima cosa a non prenderle, ma i problemi di formazione non mancano di certo, dall'assenza di Bennacer a centrocampo (problema al bicipite femorale sinistro) a quella di Tomori in difesa (lesione a un muscolo rotatore dell'anca sinistra).

Se il favorito per sostituire l'inglese nella linea a 4 è Kjaer (poche speranze per Gabbia e Thiaw è fuori dai radar), per il tecnico il vero rebus è in mezzo al campo: l'idea potrebbe essere quella di irrobustire il reparto per dare più equilibrio passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3, in quel caso i tre sarebbero Tonali, Pobega e Krunic (anche Vranckx sembra sempre più ai margini e il suo riscatto per 12 milioni dal Wolfsburg sempre più lontano), ma il tecnico potrebbe anche decidere di confermare il modulo dello scudetto e mettere comunque un trequartista fisico come Krunic per dare fastidio a Calhanoglu e alla costruzione dei nerazzurri.

Rafa Leao, che in questi giorni attraverso il suo avvocato ha fatto sapere di voler restare, ritroverà la maglia da titolare dopo l'esclusione col Sassuolo e con lui in attacco ci sarà Giroud, che sogna di poter girare ancora una volta la stagione del Milan. Detto di Krunic in vantaggio su Diaz e CDK, il favorito per completare il reparto, visto che può garantire più copertura, è Saelemaekers, ma la scelta tra lui Brahim, Rebic e magari anche Origi dipenderà soprattutto dal modulo che sceglierà Pioli.

Ancora pochi giorni per la scelta che può indirizzare la stagione in un senso o nell'altro: il Milan è davanti a un bivio.

SAN SIRO TUTTO ESAURITO

San Siro è già tutto esaurito in vista del derby di domenica sera, sul sito dell'Inter è impossibile acquistare tagliandi. Oltre 75.000 i tagliandi polverizzati con largo anticipo dai tifosi delle due squadre, saranno 8.700 quelli rossoneri in Curva Sud.

Vedi anche Milan Derby Inter-Milan, Darmian e Calabria iniziano la sfida