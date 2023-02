Derby Inter-Milan, Darmian e Calabria iniziano la sfida

VERSO IL DERBY

Gli esterni di Inter e Milan hanno introdotto la settimana del derby, tra screzi e sogni da bambino



Il Derby Inter-Milan è sempre una partita speciale. A prescindere dai momenti, dalla classifica e dalle ambizioni stagionali, Milano in occasione della stracittadina si accende e la tensione sportiva è alle stelle. Chi la magia di questa sfida la vive sulla propria pelle sono giocatori italiani, come Darmian dell'Inter e Calabria del Milan che con il mito del derby sono cresciuti, fino a esserne protagonisti. Il sentimento comune è uno solo: il derby conta solo vincerlo.

Darmian: "Il ko dell'andata ci è rimasto dentro"

Nell'ultimo derby l'Inter ha dominato vincendo 3-0 in Supercoppa italiana contro il Milan. Negli ultimi due confronti in campionato però ad avere la meglio è stato il Milan. Nella scorsa stagione questa sfida valeva lo scudetto, in questa con il Napoli decisamente lontano un po' meno, ma il 2-3 dell'andata non è stato digerito da Darmian: "Giocare nella società per cui hai sempre tifato è una cosa fantastica - ha raccontato a DAZN -, ti spinge a dare qualcosa in più. Il Derby contro il Milan è qualcosa di unico, c'è un'aria diversa. In noi c'è sicuramente voglia di rivalsa, le sconfitte ci sono rimaste dentro".

Calabria: "Il derby si deve solo vincere"

Se Darmian per l'Inter sta vivendo un momento importante, decisivo anche in Coppa Italia, chi sta attraversando un periodo difficile è il capitano del Milan Davide Calabria. I rossoneri sono in forte crisi e il derby è una tappa importante della stagione: "Un milanista mette la squadra prima di se stesso e dà tutto per la maglia. La settimana del derby è incredibile - ha commentato a DAZN -, sono emozioni davvero forti e c'è molto rispetto tra le due squadra. All'interno del campo non abbiamo mai avuto problematiche che vanno oltre al calcio. Poi ovvio, il derby si vuole solo vincere e qualche screzio ci sta".

Protagonista degli ultimi due derby di campionato vinti contro l'Inter è stato Giroud: "Ollie nel derby dell'anno scorso si è girato, è diventato storia, una cosa storica. Giroud è un grandissimo giocatore, un campione incredibile".