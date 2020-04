Milan, Daniel Maldini: "Non ho più sintomi"

Daniel Maldini, come papà Paolo, ha ormai superato il coronavirus: "Sto bene, non ho più sintomi e proseguo con gli allenamenti a livello individuale" ha detto durante una live Instagram. L'attaccante 18enne ha confidato di avere avuto come idolo e modello Ronaldinho e di avere un bel rapporto con Ibrahimovic: "Mi dà molti consigli sia in campo che fuori".