Spagna, Ángel Mateos González torna in campo a 70 anni con il Colunga e stabilisce un record

04 Mag 2026 - 11:05

A un'età in cui molti ex calciatori raccontano le proprie gesta sui campi da calcio ai nipoti oppure agli amici al bar, c'è chi invece in campo ci è tornato scrivendo una pagina di storia. A 70 anni il portiere Ángel Mateos González è diventato il più anziano a giocare una partita in un campionato ufficiale del Paese iberico. Domenica 3 maggio ha difeso i pali del Colunga, club asturiano di quinta divisione, nella sfida contro il Praviano. González è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti, uscendo tra gli applausi dei tifosi dopo una parata e un gol subito. Il portiere ha iniziato la propria carriera a dieci anni con il Turón, squadra dei Paesi Baschi, giocando poi nelle serie minori spagnole fino al 1998. Poi González ha continuato a partecipare a tornei e campionati amatoriali e quest'anno è diventato preparatore dei portieri del Colunga. Alla passione per il calcio ha affiancato per 25 anni il lavoro come minatore, una professione impegnativa che però non l'ha mai tenuto lontano dai terreni di gioco.
In un'intervista al giornale spagnolo "El Comercio" ha sottolineato come il calcio sia notevolmente cambiato rispetto a cinquant'anni fa: "Quando ho iniziato era uno sport diverso. I palloni, i campi... Avevo un secchio vicino alla porta per poter togliere l'acqua e il fango dal campo, cosa che a quei tempi accadeva quasi ogni volta che pioveva". La formazione asturiana ha chiarito che "non cerchiamo titoli di giornale, Angel gioca perché se l'è meritato e non perché ha 70 anni", chiarendo poi che il portiere incarna tutti i valori della società: "L'età è secondaria, ciò che conta sono l’atteggiamento, la dedizione, la passione e il rispetto verso il calcio".

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