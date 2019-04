Milan, Cutrone: "Vorrei giocare di più, con Piatek grande feeling"

18/04/2019

A sei giornate dal termine è ancora tutto aperto per quanto riguarda la zona Champions, con il Milan che al momento occupa l'ultima posizione utile per la qualificazione. Sabato i rossoneri affronteranno il Parma: "E' una partita fondamentale per il quarto posto, che è il nostro obiettivo - dice Cutrone -. Sarebbe bellissimo giocare in Champions, vogliamo qualificarci a tutti i costi. Le sei partite che mancano saranno sei finali, la vittoria con la Lazio ci ha aiutato mentalmente ma non dobbiamo abbassare la guardia".