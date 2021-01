Milan, corsa contro il tempo per Tomori: contratto già depositato in Lega

L'ULTIMO RINFORZO

Era talmente considerata un'urgenza, che il Milan ha fatto tutto di corsa. Fikayo Tomori è nei fatti un giocatore rossonero: manca l'annuncio, è vero, e l'ex Chelsea deve ancora sostenere una parte di test medici nel pomeriggio, ma la società di via Aldo Rossi lo vuole a disposizione da subito e, per questo, ha già provveduto a depositare il contratto in Lega. Non solo: Tomori, scrive Daniele Longo di calciomercato.com, ha sostenuto una prima parte di visite a Londra sotto l'egida milanista in modo da accorciare ulteriormente i tempi e rendere la giornata di oggi poco più che una formalità.

Insomma, Maldini e Massara tenevano particolarmente a questo acquisto e hanno fatto il possibile per renderlo immediatamente "operativo". Se tutto andrà come sembra, Tomori potrà quindi andare in panchina domani sera contro l'Atalanta per essere poi pronto per il derby di Coppa Italia e la successiva sfida di campionato contro il Bologna.