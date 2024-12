Milan, la Coppa Italia può essere un obiettivo per Fonseca che ritrova gol e sorrisi

Quel che sarà della Coppa Italia se ne parlerà a febbraio, ma intanto il Milan va e Fonseca sorride ritrovando i gol in casa. Una valanga, soprattutto negli ultimi 180' giocati a San Siro che danno nove gol ai rossoneri tra campionato e coppa, reti che portano a 22 lo score a Milano per i rossoneri che prima di Empoli e Sassuolo avevano segnato "solo" 14 gol in otto partite interne. Entusiasmo ritrovato? Lo diranno i prossimi match, soprattutto i prossimi due mesi che per i rossoneri saranno un crocevia importante per la stagione con Coppa Italia, campionato, Supercoppa e Champions che terranno impegnati Fonseca e i suoi in 14 gare in 60 giorni. Un calendario duro, ma sfide importanti per dire dov sarà il Milan e dove vorrà andare da qui in poi.