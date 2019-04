Milan, Conti si ferma ancora: distorsione alla clavicola

29/04/2019

Piove sul bagnato in casa Milan: Andrea Conti si ferma ancora. Il terzino destro, infatti, a seguito di uno scontro di gioco a Torino, ha riportato un trauma alla spalla sinistra. L'esame radiografico, a cui è stato sottoposto nella giornata odierna il calciatore, ha escluso fratture e confermato la diagnosi di distorsione Acromion-Clavicolare di primo grado. Conti verrà valutato nelle prossime ore, ma è più che in dubbio per la sfida di lunedì prossimo con il Bologna. Emergenza sugli esterni per Gattuso con i soli Ricardo Rodriguez e Ignazio Abate a disposizione.