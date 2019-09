Milan, Conti alla prova del 9: maglia prenotata per il derby

INTER NEL MIRINO

"La difesa non la cambio" ha detto Marco Giampaolo nella conferenza di vigilia della partita di Verona, dove il Milan, facilitato anche dalla superiorità numerica, ha mostrato una buona solidità difensiva. La difesa però Giampaolo dovrà cambiarla per forza sabato sera, quando i rossoneri affronteranno l'Inter nel derby senza lo squalificato Calabria. Al suo posto giocherà, quasi sicuramente, Andrea Conti, che avrà così la possibilità di stregare il suo tecnico e 'riprendersi' quella maglia da titolare che dall'arrivo a Milano non è mai stata sua. Giampaolo: "Milan bene nella ripresa"

Soltanto 20 presenze di cui appena otto dall'inizio da quando veste rossonero, la doppia operazione al ginocchio sinistro l'ha tenuto troppo tempo ai box e nel frattempo sulla fascia destra è stato scavalcato nelle gerarchie da Calabria. Ora però la maglia per il derby è prenotata (molto difficile che Giampaolo decida di affidarsi a Borini o Kessie in quel ruolo) e per il numero 12 sarà la grande occasione per ritagliarsi più spazio ed entrare finalmente nel cuore dei tifosi. Il "nuovo viaggio" (come lo aveva definito il terzino ex Atalanta all'inizio del raduno) sta per cominciare: appuntamento per sabato 21 settembre alle 20.45.

