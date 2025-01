Milan, Conceiçao mastica amaro: "Manca la fame di vincere ogni duello"

Il tecnico portoghese però non ha puntato il dito contro i giocatori più rappresentativi: "Ci sono anche gli altri, non si possono nascondere. Non si può sempre mettere tutto sulle spalle di Hernandez, Leao o Maignan - ha concluso Conceiçao a DAZN -. Dobbiamo guardarci negli occhi e capire come possiamo fare di più perché non è vero che non siamo al livello delle altre big del campionato. Se non si ha la voglia giusta però, che per me è l'aspetto più importante, non si va da nessuna parte. Per me questo manca".