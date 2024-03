Milan, con questo Leao Dublino è un po' più vicina

MILAN

Il portoghese dopo il gol allo Slavia ha dichiarato di essere nel suo momento migliore e c'è una statistica che fa sognare Pioli...

Parole che suonano come musica per l'allenatore rossonero, che per affrontare i quarti di Europa League (oggi il sorteggio a Nyon) potrà inoltre finalmente contare anche su tutti gli effettivi del reparto difensivo (a parte Tomori che sarà squalificato per la gara di andata e forse Maignan che oggi sosterrà gli esami), che sono rientrati dai rispettivi infortuni. Un'abbondanza che in stagione è stata una vera e propria rarità e che, unita al grande stato di forma degli attaccanti (Pulisic è al terzo gol consecutivo), candida i rossoneri per un posto nella finale di Dublino che potrebbe cambiare faccia alla stagione del Diavolo.

"Uscire dalla Champions non ci ha fatto piacere, ma sappiamo che ora è il nostro momento", ha detto ancora Leao e le quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro partite sembrano dare ragione al portoghese: il Diavolo è pronto a dare il meglio di sé nell'ultima parte della stagione come successo lo scorso anno.

E ad alimentare le speranze dei rossoneri c'è anche... la cabala perché se è vero che è la prima volta che tre squadre italiane raggiungono i quarti di finale di questa competizione da quanto il torneo si chiama Europa League, l'ultima volta che tre nostre squadre hanno giocato i quarti di Coppa Uefa (Roma, Bologna e Parma nel 1998/99) a vincere è stata proprio un'italiana: il Parma di Alberto Malesani, che alzò il trofeo sotto il cielo di Mosca con un netto 3-0 al Marsiglia.

