Leao senza freni: "Sono milanista al 100%, Ibra e Maldini mi hanno aiutato" 

MILAN

Il portoghese loda pure Pioli: "Negli ultimi tre anni ha capito come può supportarmi"

© Getty Images "Mi sento milanista al 100%, Ibrahimovic e Maldini mi hanno aiutato molto". Parole del cuore rossonero Leao, decisivo a Praga, e a quota 10 gol e 11 assist in stagione. Il portoghese sembra non avere più freni in questo 2024: "È un orgoglio giocare per questa maglia e sono contento di essere qui - le dichiarazioni colme d'amore dell'ex Lille, voglioso di regalare ai tifosi rossoneri un altro trofeo dopo il 19esimo scudetto -. Mi sto sentendo e trovando bene con Giroud e Pulisic, anche la squadra è in ottime condizioni. È il mio miglior momento della stagione".

"Ho avuto la fortuna di avere Ibrahimovic, un campione che mi ha aiutato: lui non mi faceva vedere i pregi che ho, ma mi ha fatto capire cosa è il Milan - ha proseguito Rafael Leao a Sky Sport -. Lui e Maldini mi hanno aiutato a capire quanto è grande il Milan. Senza dimenticare Pioli: negli ultimi tre anni ha capito meglio come aiutarmi al 100% per fare la differenza, quindi questo momento buono è anche grazie a lui".