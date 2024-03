Il Milan affila le armi per lo Slavia: Leao e Giroud tornano titolari

MILAN

Giovedì il secondo round di Europa League dopo il 4-2 a San Siro dell'andata. Nel mirino però c'è anche il secondo posto in campionato per la Supercoppa italiana

© Getty Images Archiviata la pratica Empoli in campionato, il Milan torna a pensare all'Europa League con i quarti nel mirino. Dopo la vittoria per 4-2 dell'andata a San Siro, giovedì è in programma il secondo round contro lo Slavia Praga. Un impegno da non sottovalutare e per cui Pioli dovrebbe recuperare dall'inizio Rafael Leao e Olivier Giroud accanto a Pulisic. Il portoghese rientrerà dopo aver saltato per squalifica l'ultimo impegno dei rossoneri. Il francese invece tornerà dal 1' dopo aver lasciato spazio a Luka Jovic per rifiatare un po' entrando in campo solo nella ripresa contro i toscani.

Due pedine fondamentali per cercare di mettere subito la gara sui binari giusti con lo Slavia, evitare problemi e guardare avanti. In Europa e in Serie A. Mentre la vittoria dell'Europa League resta l'obiettivo principale del Milan insieme alla qualificazione alla prossima Champions, infatti, il sorpasso alla Juve ha riacceso i fari anche sul cammino in campionato. Alla resa dei conti, del resto, anche il secondo posto in Serie A avrà una certa importanza in chiave Supercoppa Italia, il cui nuovo format mette in palio un montepremi da 24 milioni di euro. Soldi che potrebbero risultare molto utili da una parte per consolidare i conti e dall'altra per provare a rinforzare la rosa sul mercato in estate.

Numeri alla mano, in campionato il Milan ha recuperato alla Juve otto punti in sette partite, rilanciando le ambizioni per la seconda piazza alle spalle dell'Inter e ingolosendo la dirigenza rossonera. Per restare davanti ai bianconeri in classifica fino alla fine però servirà tenere i nervi saldi e continuare a viaggiare a pieno regime cercando di sfruttare al massimo la rosa. A partire da Pobega. Dopo l'operazione al tendine retto femorale sinistro, il centrocampista sta bruciando i tempi di recupero e presto potrebbe essere molto utile alla causa nelle rotazioni in mediana di Pioli in campionato. Un rinforzo di sostanza per il "piano B" rossonero. Il "piano A", infatti, resta sempre la vittoria dell'Europa League.