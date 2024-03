Il Milan vince senza Leao: 1-0 all'Empoli e sorpasso sulla Juventus al 2° posto 

MILAN-EMPOLI 1-0

I rossoneri vanno a +2 dai bianconeri, Maignan ancora imbattuto dopo la Lazio

Milan, 1-0 all'Empoli: decide l'asse Okafor-Pulisic



































Tre punti senza Leao e sorpasso alla Juventus. Non poteva augurarsi pomeriggio migliore il Milan che supera di misura l'Empoli al Meazza: 1-0 nel segno di Pulisic e terzo successo di fila tra campionato ed Europa. I rossoneri dominano a lungo, poi soffrono nel finale, con l'ex Destro che si divora un gol da calcio d'angolo in solitudine. Per Pioli, adesso a +2 sulla Juve e a -16 dall'Inter, risposte confortanti da Kalulu, Tomori e Okafor, delude invece Jovic. L'Empoli, al secondo ko consecutivo, resta comunque a +1 dal terz'ultimo posto occupato dal Frosinone.

Pioli, orfano di Leao e Florenzi (fermati dal Giudice Sportivo) opta per sei cambi rispetto allo Slavia Praga: difesa quasi rifatta, dentro Bennacer per Adli e mezzo attacco nuovo con Pulisic e Loftus-Cheek confermati. Chance quindi per Jovic e Okafor, quest’ultimo a caccia del riscatto dopo il deludente impiego dal 1’ a Monza. Nelle fila dei toscani occhi puntati sull’ex Niang nell’offensivo 3-4-2-1 schierato da Nicola, reduce dal pesante ko interno nel match-salvezza col Cagliari.

In un San Siro fradicio per il lungo diluvio notturno, è tambureggiante l’inizio del Milan: pressing alto, palleggio veloce che però produce una sola vera occasione targata Pulisic al 5’. Nell’occasione è attentissimo Caprile. Poi tanti cross sempre dell’americano, ma né Okafor, né Jovic arrivano puntuali all’appuntamento. Proprio Okafor, dopo alcuni minuti favorevoli all’Empoli, fa uno squillo al 32’ dalla distanza ma la palla è facile prede per Caprile. Sono i prodromi per il meritato vantaggio del Milan al minuto 40. Verticalizzazione improvvisa di Bennacer, Okafor scappa sulla sinistra e mette indietro per Pulisic, il quale calcia e insacca dopo una deviazione (decisiva) di Luperto. Sacchi inizialmente annulla per fuorigioco dello svizzero, poi il Var convalida per la gioia di San Siro. Un gol pesante prima dell’intervallo che mette in discesa la strada a Calabria e compagni.

Nella ripresa la gara si fa sporca con i toscani che alzano il baricentro e lasciano spazio ai rossoneri in contropiede. Loftus-Cheek a quindici minuti dalla fine hanno la possibilità di raddoppiare ma nulla da fare: prima Caprile risponde presente, poi il terzino spedisce alto di testa. Il forcing dell’Empoli produce quasi i frutti sperati all’87’: cross di Cacace da angolo, Destro tutto solo colpisce male e facilita la presa di Maignan. Un grande spavento prima dei 4 minuti di recupero, passati indenni dal Milan: i rossoneri vincono ancora (terzo successo di fila) e salgono al secondo posto a +2 dalla Juve. L’Empoli invece resta a +1 dalla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Pulisic 7,5 - Ha messo il suo zampino con Lazio e Slavia Praga (giusto per non andare ancora più indietro), e con l’Empoli non è da meno. Con i toscani ritrova addirittura il gol che mancava in Serie A da un mese. Sempre presente nei 90 minuti, è un pericolo costante sull’out sinistro della difesa di Nicola.

Okafor 6,5 - Senza Leao ha tanta pressione addosso: Pioli e i tifosi si aspettavano risposte concrete. Lui però la gestisce bene: inizia forte, sgasa, seppur attaccando con eccessivo ritardo la porta in un paio di occasioni. Entra nel gol di Pulisic fornendo un assist perfetto all’americano: l’attacco in profondità ricorda i bei tempi del Salisburgo.

Jovic 4,5 – Scrivendo queste pagelle ci ricordiamo della sua presenza oggi a San Siro. Si vede per un errore davanti la panchina di Pioli che lo toglie a 20 minuti dal termine. Senza Giroud il serbo soffre troppo la solitudine.

Pioli 5.5 - L'approccio iniziale della squadra è quello giusto: concentrazione e subito a caccia del gol. Ma restano dubbi sui cambi nella ripresa: ok il turnover, ma la squadra si abbassa eccessivamente rischiando troppo. In tal senso il tecnico parmense deve ringraziare Destro.

Cambiaghi 6,5 - Per volontà, sacrificio è utilità è l’uomo in più dell’Empoli. Conquista diversi falli, prova a far respirare la squadra in un primo tempo vissuto dai toscani in quasi costante affanno. Costantemente si abbassa per facilitare la manovra da dietro.

Niang 5 - Il buon Mbaye, grande ex della contesa, non lascia tracce al Meazza. Dovrebbe essere l’uomo in più di Nicola ma si preoccupa solo di rincorrere senza far vedere la sua qualità. Anzi lo fa solo in una occasione, ma a metà campo: gli spettatori di San Siro l’hanno già dimenticato.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Thiaw 6, Tomori 6 (17' st Kalulu 6.5), Hernández 6; Bennacer 6.5, Reijnders 6 (17' st Musah 6); Pulisic 7.5 (17' st Chukwueze 5.5), Loftus-Cheek 6, Okafor 6.5 (45' st Adli 6); Jovic 4.5 (28' st Giroud 6). A disp.: Mirante, Sportiello; Gabbia, Kjaer Terracciano. All.: Pioli 5.5.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile 6.5; Ismajli 5.5 (42’ Bereszyński 6), Walukiewicz 6, Luperto 5.5, Pezzella 6 (10' st Cacace 6); Gyasi 6, Fazzini 5.5(10' st Kovalenko 5.5), Maleh 6; Cambiaghi 6.5, Zurkowski 5.5(30' st Cancellieri 5.5); Niang 5 (30' st Destro 5.5). A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Ebuehi; Caputo, Cerri, Shpendi. All.: Nicola 6.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 40’ Pulisic (M)

Ammoniti: Fazzini (E), Reijnders (M). Zurkowski (E), Cancellieri (E)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

- Il Milan ha vinto sette partite col punteggio di 1-0 in questa Serie A, più che qualsiasi altra squadra.

- Per la prima volta nella gestione Nicola, l’Empoli ha perso due gare di fila in Serie A, entrambe senza segnare alcun gol. Non accadeva da gennaio.

- Da inizio dicembre, solo l’Inter ha ottenuto più punti (43) del Milan (33) in Serie A – 15 gare giocate nel periodo.

- L’Empoli ha tentato solamente 5 tiri oggi, non ha mai fatto peggio in un match di questa Serie A.

- Il Milan ha raccolto 23 dei 27 punti possibili nelle ultime nove gare casalinghe di Serie A (7V, 2N), con cinque clean sheets nel periodo.

- Christian Pulisic ha preso parte a 14 gol (otto reti e sei assist) nella Serie A 2023/24, più che in qualsiasi altra sua stagione nei maggiori cinque campionati europei.

- Otto reti per Pulisic in questa Serie A: l’americano nei maggiori cinque tornei europei ha fatto meglio solo nel 2019/20 con il Chelsea (nove gol).

- Primo assist in Serie A per Noah Okafor, che ha partecipato ad almeno un gol per due presenze di fila nel massimo campionato per la seconda volta (la prima a settembre, reti contro Lazio e Cagliari).

- Davide Calabria contro l’Empoli taglia il traguardo delle 250 partite con il Milan considerando tutte le competizioni. Tra i giocatori attualmente in rosa, il difensore dei rossoneri è quello che conta più presenze in gare ufficiali con il Diavolo.