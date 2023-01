Milan, con il Lecce un solo risultato: vincere per ripartire

OPERAZIONE RISCATTO

I rossoneri devono ripartire in campionato e poi la Supercoppa

Missione riscatto per il Milan. Rossoneri che si sono compattati dopo il pari con la Roma e la sconfitta contro il Torino. Notte a Milanello e confronto prima di mettere la testa sul Lecce prima e sulla Supercoppa dopo. Squadra di Pioli che è pronta a ripartire dal Via del Mare prima di volare direttamente a Riyad dove mercoledì affronterà l'Inter per il primo trofeo della stagione. Il tecnico rossonero si affida ai suoi big: da Leao a Theo Hernandez con il solo Tonali out per squalifica.

Dopo che il turnover non ha pagato in Coppa Italia, Pioli è pronto a tornare alla formazione tipo. Archiviato l'esperimento del 3-5-1-1, i rossoneri in campionato sono pronti a tornare al classico 4-2-3-1. A centrocampo Pobega è in netto vantaggio su Vranckx per sostituire Tonali e affiancare Bennacer fresco di rinnovo del contratto fino al 2027. Davanti ancora Diaz preferito a De Ketelaere: Pioli non può permettersi di far rifiatare nessuno dei suoi big in vista della sfida contro i nerazzurri.

