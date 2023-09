Milan, il ricordo di Silvio Berlusconi nella ricorrenza del suo compleanno: "Celebriamo il suo lascito"

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 87 anni il Milan ha voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi. Il club rossonero ha infatti pubblicato un messaggio sui suoi canali social per commemorare l'ex presidente, nato il 29 settembre 1936 e morto lo scorso 12 giugno: "In questo giorno speciale, celebriamo il lascito di Silvio Berlusconi e ricordiamo il suo impatto sulla nostra storia". Negli oltre 31 anni di presidenza Berlusconi il Milan ha collezionato 29 trofei, tra cui 8 scudetti e 5 Champions League.