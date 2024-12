Milan, col Verona Theo può tornare titolare: chance per Camarda?

Dopo Rocco nel 1973 e Sacchi nel 1990, Verona può essere fatale anche per Paulo Fonseca. La panchina dell’allenatore del Milan non è forse mai stata in bilico come in questo momento e a poche ore dalla sfida di venerdì sera al Bentegodi c’è grande attesa per l’11 titolare che sceglierà il portoghese dopo aver lanciato dal primo minuto Jimenez e Liberali e aver solo pareggiato in casa col Genoa nella festa per i 125 anni del club. L’uomo più chiacchierato di questi giorni è Theo Hernandez, mandato in panchina come conseguenza diretta di una serie di atteggiamenti che non sarebbero andati giù al tecnico.