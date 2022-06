Milan, Cardinale riparte da Maldini e Massara: ora il mercato

Il nuovo Milan di RedBird ripartirà dalla dirigenza che ha riportato lo scudetto in casa rossonera: ieri l'incontro tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini, durato circa due ore, ha confermato le sensazioni della vigilia, il nuovo proprietario ha ribadito fiducia allo staff che verosimilmente nei prossimi giorni rinnoverà i contratti in scadenza a fine mese. Non solo Maldini, nel discorso rientrano anche Frederic Massara e Geoffrey Moncada mentre era già chiaro che Ivan Gazidis tenesse la carica di amministratore delegato, anche per via del rapporto con Elliott, che resterà nel Milan con una quota di minoranza.

Milan, i migliori acquisti della coppia Maldini-Massara





















Rafael Leao: acquistato dal Lille per 29,5 milioni di euro nel 2019/20 1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

