Roma, senti l'agente di Zaniolo: "Interesse Milan? Sarebbe una bellissima notizia"

MERCATO

Claudio Vigorelli apre ad un futuro in rossonero ma poi aggiunge: "Non ne so nulla"

Per il mondo Milan questi sono i giorni del passaggio di proprietà a RedBird, ma il calciomercato incombe e infatti uno dei primi appuntamenti del nuovo proprietario, Jerry Cardinale, è stato con il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini. Un incontro conoscitivo in cui Cardinale avrebbe garantito la propria fiducia all'ex capitano e in cui difficilmente si è parlato nei dettagli anche di mercato, ma negli ultimi giorni c'è un nome che continua a rimbalzare dalle parti di Milanello, quello di Nicolò Zaniolo, e le parole del suo agente gettano benzina sul fuoco: "L'interesse del Milan? Sarebbe una bellissima notizia, ma non ne so nulla", ha detto Claudio Vigorelli ai microfoni di Sportitalia.

Una vera e propria apertura ad un futuro in rossonero nei giorni in cui, come detto, sono tante le voci di un possibile addio alla Roma del gioiello azzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società rossonera sarebbe infatti in pressing da tempo sul centrocampista classe '99 e sarebbe anche arrivata ad offrire alla Roma 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers, ma per il momento i giallorossi avrebbero risposto picche e inoltre José Mourinho avrebbe fatto sapere di non gradire il belga come contropartita tecnica nell'affare. Vedi anche Milan Lang apre al Milan: "Non posso negare l'interesse"

Un 'no' che però potrebbe non essere definitivo, perché i giallorossi hanno bisogno di monetizzare per poter investire sul mercato e con Zaniolo farebbero una plusvalenza importante. Il Milan dal canto suo ha come priorità un esterno d'attacco a destra e il profilo dell'azzurro sarebbe l'ideale per il progetto di RedBird, che vorrebbe proseguire sulla strada tracciata da Elliott e costruire una squadra giovane e di giocatori funzionali.

Nonostante questo il club rossonero non ha ancora mosso alcun passo ufficiale, ma il signing di ieri potrebbe accelerare le operazioni di mercato e chissà che il biglietto da visita della nuova proprietà non possa essere proprio Zaniolo.