Milan, Cardinale: "Non siamo soddisfatti di non essere primi"

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic ospiti del forum del Financial Times, in cui si è parlato molto del nuovo stadio del Milan: "Amo San Siro ma la domanda è: possiamo migliorare? Io dico di sì, abbiamo esperienza nel costruire stadi e quindi farò una compagnia per costruirlo e poi aiutare gli altri club italiani a costruire il loro impianto. Voglio vincere più di chiunque altro" le parole del presidente di RedBird. Sul ruolo dello svedese nel club rossonero, Cardinale è netto: "Mi permette di essere negli Stati Uniti e allo stesso tempo di essere a Milano. Ha l’autorità di essere la mia voce al Milan con giocatori, staff e chiunque. Ha una credibilità che nessun altro avrebbe avuto. Abbiamo una visione simile". Frase che 'mette in allarme' Pioli (recentemente accostato al Napoli) sul futuro in rossonero visto che Ibra starebbe provando a portare Antonio Conte a Milanello.