Milan, Conte è un po' più vicino alla panchina

FUTURO ROSSONERO

Ibrahimovic starebbe provando a trovare l'accordo, nonostante la dirigenza preferisca un altro profilo se dovesse finire la storia con Pioli

Le voci su Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan si stanno facendo sempre più insistenti. Nonostante le avance del Napoli, il tecnico pugliese avrebbe preso la sua decisione: la prossima stagione vorrebbe sedersi sulla panchina rossonera al posto di Stefano Pioli. L'allenatore dell'ultimo scudetto pare ormai al passo d'addio e i prossimi potrebbero essere davvero i suoi ultimi mesi alla guida del Diavolo.

Vedi anche Milan Milan, i dolori di Gerry Cardinale: "Essere proprietario di un club è uno stress mai provato prima" L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, seppure come consulente di RedBird e non dirigente interno del club, ha fatto da spartiacque. E' infatti lo stesso ex attaccante a volere Conte come prossimo allenatore del Milan ed è lui stesso che sta trattando le condizioni dell'ingaggio con il plurititolato mister. Bisognerà mettere tutti i tasselli al loro posto, dall'ingaggio allo staff, passando per ambizioni e rosa, e non sarà facile far quadrare i conti. Ma ci si sta provando.

Una scelta, quella di Conte, che accontenterebbe anche i tifosi più ambiziosi, nonostante l'attuale dirigenza preferirebbe puntare su un allenatore meno blasonato e più giovane, come ad esempio Thiago Motta, per eventualmente chiudere l'era Pioli e ripartire. Quanto alla squadra, sarà Conte a far pesare la sua parola su chi resterà e chi dovrà lasciare Milanello. Ma per questo ci sarà tempo.