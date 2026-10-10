MANOVRE ROSSONERE

Milan, Cardinale mette 50 milioni: a gennaio mercato da... scudetto e Champions

Il patron rossonero immette nuova liquidità per finanziare le prossime mosse del club

10 Ott 2026 - 08:59
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Un mercato, una nuova sessione, da scudetto e Champions. Per gennaio il Milan pensa in grande. Anzi, meglio: Gerry Cardinale in primis pensa in grande. Il patron rossonero vuole non solo un club solido e competitivo, ma subito vincente e soprattutto capace di tornare nell'Europa dei grandi da cui manca ormai da due stagioni. Così, riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il proprietario di RedBird ha deciso di effettuare "un versamento in conto capitale da 50 milioni di euro, con la possibilità di una nuova iniezione di equity nei prossimi mesi". Una iniezione di liquidità che mira a garantire al Milan "risorse fresche per sostenere il fabbisogno di cassa" sostiene la Rosea "e nuovi investimenti senza aumentare eccessivamente il debito".

Tra i profili monitorati per la prossima sessione di mercato invernale ci sono Gonçalo Inacio, per il quale in estate era già stata presentata un'offerta da 40 milioni di euro, ed Endrick, in prestito dal Real Madrid. Ma non solo.

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