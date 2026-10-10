Milan, Cardinale mette 50 milioni: a gennaio mercato da... scudetto e Champions

Un mercato, una nuova sessione, da scudetto e Champions. Per gennaio il Milan pensa in grande. Anzi, meglio: Gerry Cardinale in primis pensa in grande. Il patron rossonero vuole non solo un club solido e competitivo, ma subito vincente e soprattutto capace di tornare nell'Europa dei grandi da cui manca ormai da due stagioni. Così, riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il proprietario di RedBird ha deciso di effettuare "un versamento in conto capitale da 50 milioni di euro, con la possibilità di una nuova iniezione di equity nei prossimi mesi". Una iniezione di liquidità che mira a garantire al Milan "risorse fresche per sostenere il fabbisogno di cassa" sostiene la Rosea "e nuovi investimenti senza aumentare eccessivamente il debito".