Anche all'ex manager dell'Inter, Mark Van Huuksloot, uno dei nove indagati nell'inchiesta della Procura di Milano per presunte irregolarità nella vicenda della vendita dello stadio di San Siro, devono essere restituiti i telefoni e i pc che gli erano stati sequestrati nelle perquisizioni dello scorso marzo. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Cassazione, accogliendo il ricorso degli avvocati Gabriele Casartelli, Novella Galantini e Matteo Bandello. E questo dopo che già cinque giorni fa la Suprema Corte aveva disposto la riconsegna dei dispositivi informatici al direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, anche lui tra gli indagati. La Cassazione, in particolare, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Riesame che aveva confermato il decreto di sequestro a carico dell'ex dirigente nerazzurro e ha disposto la "restituzione di tutto quanto ancora in sequestro".