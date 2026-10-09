Calciomercato Milan, per Endrick formula alla Brahim Diaz: prestito e controriscatto

Mancano due mesi e mezzo alla riapertura del mercato ma il Milan è già molto attivo per regalare a Ruben Amorim altri colpi, quasi a chiudere quei fronti rimasti aperti in estate in particolar modo in attacco dove Gonçalo Ramos non ha un vero sostituto e Francesco Camarda sta incontrando difficoltà, tanto che il tecnico portoghese ha dovuto far giocare - e con grandi risultati, va detto - Alphadjo Cisse.