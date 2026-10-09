Calciomercato Milan, per Endrick formula alla Brahim Diaz: prestito e controriscatto

Red Bull Ultimate Football Challenge: Klopp riunisce Neymar Jr, Endrick, Rios e Szoboszlai
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Mancano due mesi e mezzo alla riapertura del mercato ma il Milan è già molto attivo per regalare a Ruben Amorim altri colpi, quasi a chiudere quei fronti rimasti aperti in estate in particolar modo in attacco dove Gonçalo Ramos non ha un vero sostituto e Francesco Camarda sta incontrando difficoltà, tanto che il tecnico portoghese ha dovuto far giocare - e con grandi risultati, va detto - Alphadjo Cisse.
Il nome è quello circolato nelle ultime ore sia in Italia che in Spagna: Endrick. Il talento brasiliano era stato convinto da José Mourinho a restare al Real Madrid ma in questo scorcio di stagione ha trovato pochissimo spazio tanto che sta valutando seriamente la possibilità di andarsene via in prestito a gennaio un po' come l'anno scorso a Lione.
Se l'anno scorso, però, era stato un prestito secco proprio perché il classe 2006 aveva intenzione di tornare in Spagna per giocarsi le sue chance, i discorsi coi rossoneri, sulla falsariga di quanto avvenuto con Brahim Diaz, sono un po' diversi: i club stanno parlando di un’operazione con diritto di riscatto a favore del Milan a giugno 2027 a 35-40 milioni di euro e controriscatto a favore del Real a 45/50 milioni.
Sul giocatore restano forti anche Roma e Aston Villa.
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