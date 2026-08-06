Amichevoli, Fiorentina-Deportivo A Coruna 1-1

E' terminata con un pareggio per 1-1 contro il Deportivo A Coruna l'ultima amichevole estiva della Fiorentina che sabato prossimo avrà il primo impegno ufficiale, in Coppa Italia, contro la vincente fra Benevento e Ravenna. La gara, giocata nello stadio Curva Fiesole del Viola Park davanti a duemila spettatori e interrotta per qualche minuto per un black out, è stata sbloccata al 17' da Ndour con un tiro al volo su assist di Dragusin. Gli spagnoli hanno trovato il pari al 90' con Nsongo su punizione.