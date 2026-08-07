Jashari e la frecciata ad Allegri: "Ognuno ha il proprio modo di esprimere il calcio. Con Amorim..."

Arrivato al Milan nell'agosto del 2025, Jashari ha trovato pochissimo spazio durante la gestione Allegri. Anche, anzi soprattutto, per l'infortunio che lo ha penalizzato nella prima parte di stagione. Stuzzicato sul modo di giocare dell'attuale tecnico del Napoli, lo svizzero ha risposto così a Sky Sport: "Ho grande rispetto per il mister, che in Italia ha vinto tantissimo. Credo che ognuno abbia le proprie idee e il proprio modo di esprimere il calcio, va bene così. Con Amorim si respira aria nuovo, la sua proposta di calcio la apprezzo molto. Vuole dominare giocando ad alta intensità".