Milan, Cardinale apre al Medio Oriente: "Ma non rinuncio al controllo"

"Sono al Milan per restare a lungo e dipendesse da me starei qui per sempre". Il proprietario del club rossonero Gerry Cardinale allontana ancora una volta le voci di cessione, aggiungendo però che "bisogna tenere conto dei movimenti dell’economia globale e non c’è dubbio che in Medio Oriente c’è molta liquidità e disponibilità a investire nello sport. In questo momento ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati a investire nello sport e siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor che come partner nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari in qualità di partner a vero valore aggiunto, ma come ho detto non rinuncerò al controllo", ha detto in un'intervista a Calcio e Finanza.