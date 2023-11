Milan, è l'ora di Camarda: dalla foto con Ibra a San Siro in tre anni

il profilo

L'attaccante, ancora 15enne, sarà convocato e se giocherà batterà anche Paolo Maldini. Nel suo destino c'è la Fiorentina...

Comunque andrà sabato sarà la serata di Francesco Camarda. Neanche 16 anni, milanese e grande tifoso milanista, complice l'emergenza in attacco per la prima volta sarà convocato da Stefano Pioli per la sfida contro la Fiorentina e potrebbe fare il suo debutto con i grandi (sarebbe il più giovane della storia della Serie A) nella squadra del suo cuore e nello stadio dei suoi sogni. L'emozione (enorme) che evidentemente proverà e sta già provando Camarda è anche l'emozione di ogni appassionato di calcio, che vive insieme all'attaccante titolare della Primavera di Abate (due categorie sopra età) quella che anche così è già una favola.

Chi conosce bene il ragazzo e lo ha visto giocare e segnare (sempre in categorie più alte della sua) battendo ogni record di gol nel settore giovanile rossonero assicura che si tratta di un ragazzo calcisticamente intelligente, in grado di segnare in ogni modo e che arriva sempre prima dei difensori quasi come se prevedesse i loro movimenti. Abile nel liberarsi dell'uomo in area e anche in acrobazia come ha dimostrato il gol al Psg, se dovesse giocare (e visto lo stato di forma di Jovic non è un'ipotesi da escludere) diventerebbe il più giovane esordiente di sempre (15 anni, 8 mesi e 15 giorni) nella storia del Milan battendo il record di Paolo Maldini (che esordì a 16 anni, 6 mesi e 25 giorni) Vedi anche Calcio Maldini: "Abbiamo provato a portare Messi al Milan. L'Inter ha già vinto lo scudetto..."

LA FIORENTINA - Se dovesse esordire a San Siro sabato sera, Camarda batterebbe il record dell'ex numero 3 e soprattutto lo farebbe proprio contro la Fiorentina, ultima avversaria da calciatore dello stesso Maldini il 31 maggio del 2009. Solo una coincidenza? Forse un segno del destino, perché due anni fa, proprio nella stagione in cui il Milan di Maldini torna a vincere lo scudetto, Camarda realizza di testa (altro pezzo forte del repertorio) il gol decisivo nella finale scudetto U15 che consegna il tricolore ai rossoneri e l'avversario di quella partita era proprio la Fiorentina.

3 ANNI FA LA FOTO CON IBRA - "Finalmente" scriveva Camarda a settembre del 2020 postando una foto con Ibrahimovic. Solo tre anni fa il giovane attaccante rossonero arrivava alla spalla di Ibra e oggi, in attesa che Zlatan decida sul proprio ritorno in rossonero, può simbolicamente prenderne il posto al centro dell'attacco di Pioli. Il Milan, la Fiorentina, Maldini e Ibrahimovic: non può essere un caso, è già una favola.