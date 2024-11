Milan, Camarda è il secondo titolare più giovane di sempre in Serie A: Donnarumma resta al comando

Francesco Camarda scende in campo da titolare per il Milan nella sfida contro il Cagliari, segnando una tappa fondamentale nella sua promettente carriera. L'assenza di Alvaro Morata, fermato da un trauma cranico causato da uno scontro in allenamento con Pavlovic, ha spinto il Milan a puntare sul giovane talento per guidare l’attacco. A confermare la scelta è stato l'allenatore del Diavolo, Paulo Fonseca, che in conferenza stampa alla vigilia ha annunciato l’esordio dal primo minuto di Camarda offrendo al giovane la straordinaria occasione di lasciare il segno nella storia della Serie A.