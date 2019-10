Milan, calvario Bonaventura: con il Lecce senza tifo

MILAN

Non ha ancora debuttato sulla panchina rossonera e arriva già la prima tegola per Stefano Pioli, che per il suo esordio alla guida del Milan a San Siro contro il Lecce dovrà fare a meno di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, fa sapere il club rossonero con un comunicato, è stato fermato da un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e nella prossima settimana verrà effettuata una rivalutazione clinica con una risonanza magnetica per stabilirne i tempi di recupero. Milan: parte l'era Pioli

Bonaventura di conseguenza non è ovviamente fra i 22 convocati per la partita di questa sera contro il Lecce, ma la sua assenza non sarà l'unico ostacolo sulla strada di Pioli: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, al Meazza è previsto un vero e proprio sciopero del tifo della Curva Sud che durerà per l'intero incontro. La parte più calda del tifo rossonero non avrebbe gradito la scelta del club di affidare la panchina a Pioli ed esporrà alcuni striscioni per ribadire ad alta voce la pronta voglia di riscatto el popolo milanista: "Tempo scaduto... Dimostrare!". "Dalla società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente!".

I CONVOCATI - Oltre a Bonaventura, assenti gli squalificati Calabria e Castillejo. Torna Musacchio, questo l'elenco completo: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Bennacer, Biglia, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá, Borini, Leao, Piatek, Rebic, Suso.

