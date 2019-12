Milan, Caldara verso la convocazione col Sassuolo

LUNGODEGENTE

Nel giorno della grande festa per i 120 anni di storia del Milan, i tifosi rossoneri potrebbero avere un altro motivo per festeggiare: il ritorno in campo (dopo di fatto una stagione e mezza dal suo arrivo a Milano) di Mattia Caldara. Il centrale rossonero va infatti verso la convocazione per la sfida con il Sassuolo e potrebbe fare il proprio esordio in Serie A con la maglia rossonera dopo aver giocato solo due partite in Europa League e Coppa Italia da quando è stato prelevato dalla Juve. Il Milan torna a mostrare i muscoli







































Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrale, che ha già giocato due partite intere con la Primavera, in base all'andamento della gara con i neroverdi potrebbe anche giocare uno spezzone di partita. Caldara è ormai recuperato, si sente bene e lo dimostrano anche le sue parole: "Sto bene, il percorso di recupero è al termine - ha detto l'ex Atalanta - Ho giocato due partite in Primavera e il ginocchio ha dato buone risposte. Vengo da un anno e mezzo molto duro e sono felice che l’incubo stia finendo".

Tornato in forma, il difensore spera anche di trovare progressivamente il posto da titolare (con un pensiero ad Euro 2020) e allontana le sirene di mercato che lo vogliono di ritorno a Bergamo per vivere il sogno Champions con i suoi ex compagni: "Sono contento che l’Atalanta sia negli ottavi di Champions - ha detto - ma io sto bene al Milan. La Nazionale? Parto in svantaggio, ma un barlume di speranza per l’Europeo c’è".

MILAN-SASSUOLO, GRANDE FESTA PER I 120 ANNI

La grande festa è pronta. E, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, durerà più giorni perché un pomeriggio non basta per omaggiare 120 anni di storia vincente. Si parte domani con Milan-Sassuolo: sarà una serata spettacolare, all'intervallo un gioco di luci che darà il via alla festa a San Siro con protagonista la Walk of Fame delle leggende rossonere. La passerella spetterà a Sacchi, Capello e Allegri per quanto riguarda gli allenatori; ai capitani Rivera, Baresi e Maldini; ai protagonisti delle grandi notti internazionali: Savicevic, Boban, Altafini, Massaro, Inzaghi, Tassotti, Dida, Papin, Evani, Donadoni, Costacurta, Ambrosini, Albertini, Ganz e tanti altri ancora.

