Milan, brutte notizie da Maignan: rientro in campo a marzo?

CALVARIO SENZA FINE

Il portiere francese migliora, però il suo rientro slitta ancora: il nuovo obiettivo è la gara di ritorno con gli inglesi

Dopo il piccolo raggio di sole arrivato ieri con la notizia del rientro di Ibra a schiarire il momento nerissimo del Milan, oggi per i rossoneri di Stefano Pioli arriva l'ennesima tegola di un periodo che più negativo non si può. Il recupero di Mike Maignan, che non gioca una partita in rossonero dal 18 settembre, procede lentamente e quasi certamente il portiere francese non ci sarà per la partita di andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli esami a cui Maignan si è sottoposto ieri hanno evidenziato dei miglioramenti, ma dopo uno stop così lungo non si vogliono correre rischi di nuovi problemi e dunque occorre la massima prudenza. Ecco perché la nuova data cerchiata in rosso sul calendario è quella dell'8 marzo, giorno della sfida di ritorno con gli Spurs.

L'ennesimo rinvio per il rientro in campo in una stagione davvero maledetta per il portiere francese, che si è fatto male con la sua nazionale a settembre (una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro) e un mese dopo, quando il traguardo del ritorno in campo sembrava vicino, si è fermato di nuovo per una lesione del soleo. Coinvolto lo stesso polpaccio ma un muscolo diverso e percorso di riabilitazione che riparte dall'inizio.

Si intravedeva una nuova luce in fondo al tunnel col ritiro di Dubai, Maignan sembrava poter essere pronto per la ripresa del campionato, ma negli Emirati nuovi problemi. Non un'altra recidiva ma una risposta insufficiente ai carichi di lavoro che ha rallentato tutto. Ora dagli esami il danno è in via di guarigione, ma bisogna lavorare al recupero della forza esplosiva e così il rientro in campo slitta ancora. Un vero e proprio calvario, per Maignan e per il Milan.

