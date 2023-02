Milan, Tomori verso il rientro e anche Ibra ci può essere col Torino

INFERMERIA MILAN

Più difficili i recuperi di Bennacer e Maignan anche in vista Champions League

© Getty Images Tomori e Ibrahimovic sì, Bennacer e Maignan no. Questo, in estrema sintesi, il punto sugli infortunati in casa Milan. Il difensore e l'attaccante hanno buone chance di essere convocati per la sfida contro il Torino di venerdì sera, mentre il centrocampista e il portiere difficilmente saranno a disposizione a breve, vedi la sfida del 14 febbraio di Champions League contro il Tottenham. Nelle prossime ore gli accertamenti medici che diranno di più sulle loro condizioni.

Partiamo da Tomori che il 24 gennaio ha riportato una lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra. Il difensore inglese non ha più dolore e quindi gli esami potrebbero dargli il via libera: l'intenzione è quello di riportarlo in panchina contro il Torino e averlo nelle migliori condizioni contro gli Spurs. Prudenza massima, nessuno vuole rischiare ricadute. Discorso simile anche per Zlatan Ibrahimovic che giovedì potrebbe essere convocato per la prima volta in stagione. Lo svedese ha cominciato ad allenarsi parzialmente con il gruppo e la sua presenza in panchina suonerebbe anche come un segnale importante per la squadra.

Esami medici anche per Bennacer e Maignan, ma la loro presenza contro il Tottenham sembra molto difficile. L'algerino ha riportato una lesione muscolare di lieve entità al bicipite femorale della gamba sinistra e dovrebbe tornare in campo nella seconda metà di febbraio. Anche il portiere francese scalpita, ma deve ancora intensificare il lavoro sul campo: reduce da un lungo stop, nessuno vuole incappare in un'altra ricaduta.