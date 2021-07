Milan, Brahim Diaz si presenta: "La maglia numero 10 mi dà motivazioni uniche"

Milan

Il trequartista spagnolo parla dopo l'ufficialità del trasferimento in rossonero: "Darò il massimo, suderò fino all'ultima goccia di sangue"

Brahim Diaz al Milan a titolo definitivo era già ufficiale, ora arrivano le prime parole del giocatore: "Darò il massimo, suderò fino all'ultima goccia di sangue". Intervistato da Milan Tv, lo spagnolo ha dimostrato tutto il suo entusiasmo per la riuscita dell'operazione, confermando di sapere cosa significa indossare la maglia numero 10: "Mi dà motivazione e sensazioni uniche, è una grande responsabilità".

"Sono molto felice di essere nuovamente qui, in questo grande club": così Brahim Diaz inaugura la sua seconda avventura in rossonero, questa volta non più in prestito ma a titolo definitivo dopo la chiusura delle negoziazioni tra il Real Madrid e il Milan. "Sono contentissimo per tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno, ma ora inizia una nuova stagione in cui daremo il massimo. Questi colori meritano che io dia il 100% ed e' quello che farò". Peraltro nella capitale spagnola il giocatore ha avuto occasione di parlare a tu per tu con l'allenatore dei Blancos, Carlo Ancelotti, che i colori rossoneri li conosce molto bene: "Ha il cuore rossonero - racconta Diaz - e ama molto questo club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra e per una società così grande. Era molto contento per il mio ritorno qui. Ho passato giornate molto belle con lui, abbiamo parlato molto del Milan e della grandezza di questo club".

Non è però sconosciuta allo spagnolo l'importanza di vestire una maglia iconica e pesante come la numero 10: "È un numero unico nella storia del Milan. So che è pesante e richiede grandi responsabilità per il valore che ha per il Milan e per i suoi colori. Darò il massimo per i tifosi e sarò all'altezza di questo grande club. Prenderò la numero 10 perché mi piace tantissimo e ha una grande importanza nel Milan. Questo mi dà motivazioni e sensazioni uniche. Mostrerò il mio talento e suderò fino all'ultima goccia di sangue per fare una grande stagione".