Milan, ufficiale: riecco Brahim Diaz, avrà la maglia numero 10

Ora è ufficiale: Brahim Diaz torna a vestire la maglia rossonera e lo farà per le prossime due stagioni. Il club ha annunciato l'ingaggio in prestito biennale del fantasista spagnolo, che ha messo la firma su un contratto fino al 30 giugno 2023. Diaz, come era già emerso dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, avrà sulle spalle la responsabilità di indossare la maglia numero 10, fino all'anno scorso di Calhanoglu.