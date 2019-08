Milan, Bonaventura torna in campo dopo 282 giorni

LA BUONA NOTIZIA

La notizia più bella per i tifosi del Milan e per Marco Giampaolo dopo la sconfitta ai rigori contro il Manchester United in amichevole è il ritorno in campo di Giacomo Bonaventura. Il suo infortunio, nella scorsa stagione, coincise con il calo dei rossoneri, soprattutto dal punto di vista del gioco e realizzativo: oggi il jolly di centrocampo è pronto a riprendersi il suo posto.

Jack aveva giocato l'ultima gara il 25 ottobre 2018, 282 giorni fa, partecipando al ko contro il Betis in Europa League. Un'infiammazione al ginocchio sinistro lo aveva costretto a fermarsi, poi il 27 novembre, circa un mese dopo, fu operato all'arto per la riparazione della cartilagine perdendo a quel punto tutto il resto della stagione. Ha stretto i denti e ha recuperato più in fretta di quanto si immaginasse.

Il suo rientro, infatti, era previsto per inizio settembre, invece Bonaventura ha bruciato le tappe: Giampaolo l'ha buttato nella mischia al 78' della sfida con il Manchester e Jack ha segnato uno dei cinque rigori calciati nella serie dai rossoneri. Insomma, lui è tornato e adesso proverà a conquistare un posto da titolare nel nuovo Milan, che punta molto sulla qualità. All'esordio in campionato a Udine, domenica 24 agosto, potrebbe esserci anche lui.