Milan, Boban sentenzia sulla Fifa: "Infantino rieletto senza problemi". E su Amorim...

Su Infantino: "Il conflitto fra Fifa e Uefa? Credo che alla fine tutto si calmi, nessuno farà la guerra a nessuno. Nonostante certi errori, e io l'ho già criticato, non dobbiamo buttare via quanto di buono ha fatto Infantino. Alla fine si voterà per Infantino. Non credo che ci sarà opposizione e se ci sarà non avrà la forza per batterlo. Ha controllato l'Asia, Sudamerica e Africa sono sempre rimaste con lui, l'Europa non credo sia omogenea come si pensi. Non credo che avrà problemi a essere rieletto. Poi c'è sempre la voglia della Uefa di dimostrare di essere più importante della Fifa ma la Fifa è quella che governa".