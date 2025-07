Morto Paolo Antonioli, ex capitano di Padova e Frosinone

Calcio in lutto per la morte di Paolo Antonioli. L'ex difensore, scomparso all'età di 47 anni, è morto a causa di una malattia, come svelato dalla moglie Elena Vezzù. Nato a Mantova nel 1977, la sua carriera lo ha portato a vestire le maglie di numerose squadre italiane: dal Padova al Frosinone, dove è stato capitano, fino a Spezia, Vis Pesaro, Gallipoli, Lanciano, Alma Juventus Fano e Abano. Appese le scarpe al chiodo, aveva scelto di restare a Padova dove aveva iniziato una nuova avventura in panchina, guidando formazioni dilettantistiche come Albignasego, Plateola e Monselice