Milan: Bennacer di nuovo in gruppo, anche Ibra vede il rientro

QUI MILAN

L'algerino ha svolto l'ultima seduta con il resto dei compagni e potrebbe rientrare tra i convocati già contro il Manchester

Archiviata la sconfitta con il Napoli, per il Milan è tempo di guardare avanti e concentrarsi sull'Europa League, dove giovedì affronterà il Manchester United nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Stefano Pioli, che dopo il ko contro i partenopei aveva evidenziato le difficoltà della squadra legate alle moltissime assenze, può sorridere per un recupero importante: Ismael Bennacer è infatti tornato ad allenarsi interamente in gruppo e potrebbe già entrare nella lista dei convocati per il match con i Red Devils. Più difficile invece rivedere così presto Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha svolto parte della seduta con i compagni e poi ha proseguito con il lavoro personalizzato, ma anche il suo rientro non sembra lontano. lapresse

Bennacer è fuori dal 13 febbraio per un infortunio muscolare, ha saltato le ultime cinque gare di campionato e le ultime due di Europa League. Veniva per altro da un ulteriore problema al bicipite femorale, che lo aveva tenuto fuori da metà dicembre fino a fine gennaio e deve dunque ritrovare la miglior condizione prima di potersi riprendere il proprio ruolo in mezzo al campo al fianco di Kessie.

Ibra, invece, potrebbe mettere nel mirino la gara di domenica contro la Fiorentina, ma non è da escludere che lo staff rossonero preferisca non rischiare di bruciare le tappe e puntare a riaverlo al 100% direttamente dopo la sosta. Discorso simile per Mario Mandzukic, anche lui non ancora al top e probabilmente arruolabile solo dopo la pausa nazionali.

Hanno svolto lavoro differenziato anche Romagnoli e Calabria: le loro condizioni sono comunque in via di miglioramento ed entrambi proveranno a stringere i denti per esserci contro il Manchester.