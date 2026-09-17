Mbappé e la polemica su Ceuta: interviene il Real, arriva la mossa di Perez

17 Set 2026 - 14:01
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Dopo il caso che ha visto coinvolto Mbappé e Vinicius relativo a Ceuta, il Real non si ferma. Secondo quanto riferiscono dalla Spagna infatti, venerdì Florentino Perez si recherà nella città iberica situata in Nordafrica Emilio Butragueño e José Martínez Pirri, presidente onorario del Real Madrid e originario di Ceuta. In programma un incontro con Juan Jesús Vivas, presidente della Città Autonoma di Ceuta: i Blancos esprimeranno ancora una volta il proprio sostegno e la propria solidarietà alla città. Intanto nelle scorse ore Mbappé ha spiegato il perché del suo gesto con la maglietta: "Con quel gesto volevo mostrare sostegno a tutti i migranti che hanno perso la vita o vivono in condizioni di estrema difficoltà".

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