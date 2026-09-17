Caso Tresoldi, Klopp: "Non ha ancora scelto tra Germania e Italia"

Ha chiamato 44 giocatori per la prima sosta internazionale da ct. Jurgen Klopp anche da allenatore della Germania continua a sorprendere. Nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations non c'è Nicolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges conteso tra i tedeschi e l'Italia. Il bomber classe 2004 è nato a Cagliari ma è poi cresciuto in Germania. Per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però l'ha tenuto fuori dai 44, rendendo eleggibile ancora da Mancini: "Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane. Non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità".



Nicolò ha già fatto sapere di voler disputare l'europeo Under21 con la Germania, nazionale con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili. La sensazione è che la risposta definitiva possa arrivare dopo la rassegna di categoria.