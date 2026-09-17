Buffon rivendica: "Gattuso ct? Una scelta che rifarei, era l'uomo giusto"

L'esclusione dal Mondiale brucia ancora. Ma la scelta di Gattuso ct, Gianluigi Buffon la rivendica senza remore. L'ex capodelegazione ha parlato così al podcast di Ivan Zazzaroni 'Tutti in piazza': "Io ho spinto per averlo come ct e lo farei ancora adesso, era l’uomo giusto per il momento che stavamo attraversando. Non è un rigore sbagliato a cambiare la mia idea:"
Parola d'ordine orgoglio, anche per quanto concerne le dimissioni dal ruolo ricoperto dal portiere fino al marzo scorso: "Dopo l’eliminazione contro la Bosnia ho scelto di andare via e ne sono uscito benissimo perché sono uno dei pochi italiani che si prende la responsabilità e si toglie dai coglioni, mentre invece tanti altri vogliono sempre tornare."