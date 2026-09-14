Goncalo Ramos si è fermato: i numeri preoccupano, il piano di Amorim è chiaro

Che fine ha fatto Gonçalo Ramos? È la domanda che si sono posti tanti tifosi rossoneri dopo la partita tra Lazio e Milan all'Olimpico. Il portoghese, che tanto bene aveva iniziato la Serie A, sembra essersi preso un periodo di pausa. Sì perché anche con la Juve il portoghese si era visto pochissimo, rimanendo però in campo per tutti i novanta minuti. Con i biancocelesti, nel finale, Amorim invece lo ha tolto dal campo preferendogli Camarda.