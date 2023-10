Milan, avanti con il nuovo stadio: a San Donato il ‘Muro Rossonero’

IL PROGETTO

Il club rossonero è in mano Gerry Cardinale da 500 giorni e la priorità è il nuovo impianto: rettangolo ovalizzato e tribune verticale, ecco come sarà

RedBird annunciava ufficialmente l’acquisto del Milan il 31 maggio del 2022 e oggi, dopo 500 giorni di rivoluzione dei dati e moneyball, la grande priorità di Gerry Cardinale è la costruzione del nuovo stadio. Un impianto che a differenza di San Siro sia fruibile 365 giorni l’anno anche per altri eventi, un passaggio chiave per il futuro di un club il cui tratto distintivo è diventato il legame tra sport, media e entertainment. La zona interessata è quella dell'ex area San Francesco a San Donato e il club ha già fissato le scadenze: 2025 inizio lavori, 2028 o 2029 la prima partita.

L’idea della proprietà rossonera è quella di costruire uno stadio da circa 70 mila posti di cui sono già stati fatti i primi rendering e progetti visivi da parte dello studio Manica e in attesa di sciogliere i nodi riguardo la viabilità (il piano del Milan sarebbe quello di avere a disposizione nuovi svincoli autostradali, una ferrovia potenziata e un prolungamento della metropolitana gialla) e la pubblica utilità del progetto, La Gazzetta dello Sport ha fornito alcune anticipazioni su quello che dovrebbe essere l'aspetto del nuovo impianto rossonero. Vedi anche Milan Milan: settimana di fuoco alla ripresa, ma Pioli recupera Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek

La forma dovrebbe essere quella di un rettangolo ovalizzato, con lunghi lati squadrati e le curve arrotondate e gli anelli saranno due e non più tre. In più gli spalti saranno il più verticali possibile, vicini ai 38 gradi di inclinazione del Muro Giallo del Signal Iduna Park di Dortmund. Tutti i settori avranno poi dei posti per i disabili (a San Siro non è così, ndr) e nei corridoi all’interno ci saranno negozi e ristoranti. Il tetto non coprirà il campo e il terreno di gioco non sarà retrattile. Nella zona dello stadio poi, oltre a museo, hotel e nuova sede, potrebbe sorgere anche un'arena per concerti e spettacoli teatrali da 3000 posti circa.

E il nome? Per questioni legate a motivi finanziari l’intenzione del Milan sarebbe quella di affidarsi ad uno sponsor che possa acquisire i ‘naming rights‘ del futuro impianto e quindi collaborare anche alla costruzione in termini di spesa. Secondo Tuttosport, i dialoghi tra i dirigenti del Milan e Fly Emirates (che ha già dato il nome allo stadio dell’Arsenal) per discutere di questo allargamento della partnership sarebbero già in corso.

