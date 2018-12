Milan, attesa dall'Uefa una multa tra i 5 e 7 milioni di euro

06/12/2018

L'attesa della comunicazione Uefa sta per finire: il Milan dovrebbe conoscere la sanzione per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2014/17 entro la prima metà della prossima settimana. Secondo Il Sole 24 Ore, in casa rossonera si attende solo una multa tra i 5 e 7 milioni di euro senza limitazioni sul calciomercato o limiti nella lista per l'Europa League. Poi, probabilmente in primavera, si discuterà del settlement agreement.