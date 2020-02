Milan, ansia Ibra: per Zlatan lavoro solo in palestra

MILAN

In casa Milan l'allarme Ibra non è ancora rientrato in vista del derby. Dopo aver saltato la gara col Verona, Zlatan non si è allenato col resto del gruppo, svolgendo solo una sessione personalizzata in palestra. Secondo quanto riferiscono fonti rossonere, lo svedese starebbe ancora smaltendo la sindrome influenzale e l'affaticamento al polpaccio che lo hanno costretto a fermarsi. Al momento la presenza di Ibra contro l'Inter non sarebbe a rischio, ma lo staff medico continua a monitorare le condizioni dell'attaccante.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Si poteva vincere. Ibra ci sarà al derby"

Certezze, per ora, non ce ne sono. Ma l'impressione è che Pioli possa avere Zlatan a disposizione per i derby. A meno di clamorosi colpi di scena o repentini peggioramenti del quadro clinico, del resto, lo svedese sta lavorando proprio per arrivare pronto al grande appuntamento. Un lavoro per gradi, senza forzature. Prima in palestra e poi sul campo. Campo da cui, nel frattempo, per il Milan arrivano buone notizie per Biglia e Krunic, tornati ad allenarsi in gruppo.

Vedi anche Milan Il Milan perde Ibrahimovic. Pioli: "Lui e Kjaer hanno l'influenza"