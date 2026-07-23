Cardinale oggi a Milanello: vertice mercato con dirigenza e Amorim, sabato sfida al Celtic

Dopo l'acquisto di Ramos e Gila il mercato del Milan sta osservando ora un periodo di decantazione, in attesa delle cessioni. Sul fronte nuovi innesti, i prossimi obiettivi sono certamente un esterno d'attacco, un difensore centrale e un esterno sinistro di centrocampo. Pervis Estupinan è in procinto di trasferirsi a Birmingham sponda Aston Villa, e quindi arriverà un sostituto. Per quanto riguarda l'esterno d'attacco non è novità che uno degli obiettivi sia Karetsas, ma sul greco è fortissimo il Borussia Dortmund. Stesso discorso per Alajbegovic, piace tanto ma interessa anche a Fiorentina e Atalanta, con la Dea che era sembrata a un passo dal chiudere prima di un rallentamento nella trattativa. Per il centrale è emerso il nome di Axel Disasi del Chelsea, accostato costantemente nelle ultime sessioni ai rossoneri ma mai realmente concretizzatosi come opzione. Il sogno Phil Foden, invece, è sfumato: il giocatore inglese ha rinnovato con il Manchester City fino al 2030: l'opzione, sempre descritta come estremamente difficile, non ha mai realmente preso piede perché i costi sarebbero stati elevatissimi e avrebbero richiesto un allineamento di pianeti di cessioni complicate da far collimare tutte insieme, in primis quella di Leao.