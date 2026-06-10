LeBron James nominato migliore atleta del ventunesimo secolo dal TIME

Il mitico magazine americano Time ha nominato LeBron James, 4 volte campione NBA e attualmente impegnato in maglia Lakers nonostante i 41 anni recentemente compiuti, come atleta del secolo. Un riconoscimento di grande importanza, dato il prestigio internazionale della rivista. Tra gli atleti nominati nella classifica annuale presente i nostri Jannik Sinner e Andrea Kimi Antonelli, ma anche Lionel Messi, Carlos Alcaraz, Armand Duplantis e Tadej Pogacar tra gli altri. Sam Jacobs, capo redattore di TIME, ha spiegato il perché e il criterio dietro la scelta, presa di concerto assieme ai suoi colleghi Lori Fradkin, Cate Matthews e Mark Selig: "Per noi è l’atleta del secolo non solo per i suoi successi sul campo, ma anche perché nel corso della sua carriera ha ridefinito cosa significhi essere un atleta professionista nella vita pubblica. Attraverso il suo impegno politico e le sue iniziative imprenditoriali, James ha stabilito un nuovo standard per le generazioni future e per tutti coloro che si uniranno a lui in questa lista in futuro" ha scritto nel suo editoriale il giornalista.