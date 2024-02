Milan, anche Cardinale a San Siro per l'assalto all'Europa League

VERSO MILAN-RENNES

La presenza del proprietario del club certifica l'importanza dell'obiettivo, Pioli non farà turnover, attesi oltre 7mila francesi

Il Milan non ha mai vinto neanche la Coppa Uefa, nessuna italiana ha mai vinto l'Europa League e allora l'unico modo per i rossoneri di trasformare in positiva una stagione fin qui deludente è provare a raggiungere la finale di Dublino e il primo ostacolo da superare si chiama Rennes. A testimoniare l'importanza che il Diavolo dà alla competizione, domani sera a San Siro tornerà anche Gerry Cardinale (già presente contro il Psg) e Stefano Pioli manderà in campo la formazione migliore.

Il vero dubbio per il tecnico rossonero si chiama Simon Kjaer, che ha accusato un fastidio muscolare nel corso dalla gara contro il Napoli. Se il danese non dovesse farcela al centro giocherebbe Theo (Thiaw è recuperato ma solo per la panchina) e a sinistra ci sarebbe Terracciano, mentre a destra ci sarà sicuramente Florenzi visto che Calabria è infortunato (salterà anche il Monza). Rientrerà invece Reijnders in mezzo al campo e farà coppia con uno tra Adli, Musah e Bennacer, mentre davanti nessun dubbio: alle spalle di Giroud toccherà ancora a Pulisic, Loftus e Leao.

Dopo il ko in finale con la Costa d'Avorio, Samuel Chukwueze è atteso in giornata a Milano per tornare ad allenarsi. Il nigeriano è in buone condizioni e dovrebbe essere convocato per la partita contro il Rennes di giovedì.

IL RENNES

Sulla carta una rivale alla portata, ma i rossoneri di Francia arrivano a San Siro in ottime condizioni: sei vittorie di fila in campionato, con un paio di scalpi importanti come quello del Nizza e del Lione, ottavi di finale in Coppa di Francia con l'eliminazione ai rigori del Marsiglia e ultima sconfitta in campionato datata 9 dicembre, due mesi fa.

SAN SIRO SOLD OUT

Il Meazza risponde ancora presente. Per la gara contro il Rennes sono attesi circa 66mila spettatori, oltre 7mila dei quali in arrivo dalla Francia. Ecco perché, di concerto con Uefa, Questura e Rennes, si è deciso per l'allargamento del settore ospiti: oltre al solito Terzo anello Verde (4.500 posti), a disposizione della tifoseria francese verrà aggiunta una zona ricavata nel Terzo Rosso Laterale.

IL PROGRAMMA

Alla vigilia della sfida contro il Rennes, il Milan inizierà ad allenarsi alle ore 11.00 mentre alle 14.30 è in programma la conferenza stampa di Stefano Pioli e Matteo Gabbia.

Per i francesi invece allenamento di rifinitura alle 10.30 presso il Centro di Henri Guerin – La Piverdière e nel pomeriggio ci sarà la partenza per Milano. Alle 18.30 si terrà la conferenza stampa dei francesi a San Siro.

