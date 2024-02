Leao "obiettivo strategico" del Barça: in estate l'assalto blaugrana

DALLA SPAGNA

I catalani stanno cercando un esterno offensivo che garantisca accelerazioni e gol e avrebbero puntato l'attaccante del Milan

© Getty Images Con la vetta della Liga lontana, a Barcellona si inizia a pianificare il futuro per la prossima stagione. Al momento il pensiero principale è rivolto alla successione di Xavi in panchina, ma i dirigenti blaugrana avrebbero già fissato anche due "obiettivi strategici" per la rosa: un centrocampista centrale che dia maggiore solidità e fisicità alla squadra e un esterno offensivo di talento in grado di garantire accelerazioni, imprevedibilità e anche qualche gol. E proprio in relazione a questo secondo profilo, stando al quotidiano spagnolo Sport, i fari blaugrana si sarebbero accesi in maniera importante su Rafael Leao.

Nel mirino anche del Psg, il portoghese avrebbe tutte le caratteristiche per puntellare la corsia sinistra del Barça. E il budget a disposizione per l'operazione potrebbe essere di quelli importanti. Mentre per il centrocampista la spesa massima stabilita non dovrebbe superare i 40 milioni di euro, a Barcellona per il laterale offensivo il budget dovrebbe essere infatti sicuramente molto più consistente. Stando a Sport, in un primo momento i catalani avrebbero chiesto informazioni su Leroy Sané, ma il giocatore sarebbe ormai in procinto di rinnovare col Bayern Monaco e le attenzioni blaugrana si sarebbero concentrate tutte su Leao. Già sondato in passato prima del rinnovo col Milan, il portoghese al Barça è considerato un top player. Sia per la sua tecnica in velocità, sia per la sua capacità realizzativa, nonostante in questa stagione in rossonero si sia messo in mostra più come assist-man che come bomber.

Caratteristiche che piazzano Rafael in cima alla lista dei desideri blaugrana e che a giugno dovrebbero far scattare l'assalto vero e proprio. Secondo alcune indiscrezioni, nonostante il grande interesse del Psg, l'attaccante rossonero del resto non vorrebbe tornare in Ligue 1, ma preferirebbe fare un'esperienza in Premier o in Liga e al Barcellona e queste voci sarebbero arrivate forti e chiare in vista della prossima finestra di mercato. Legato al Milan fino al 2028, Leao ha una clausola di rescissione di 150 milioni di euro. Cifra improponibile per il Barcellona in questo momento, ma che con uno sconto e l'inserimento di qualche contropartita tecnica potrebbe abbassarsi e essere più alla portata dei blaugrana. A Barcellona si studia il piano per Rafael Leao.